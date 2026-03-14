Cuba : Trump va-t-il tuer la révolution ?

La république de Cuba, c’est la proie actuelle de Donald Trump. Après qu’il a réussi à aligner le Venezuela sur les États-Unis et alors qu’il essaye de faire de même avec l’Iran, son attention se tourne de plus en plus vers la petite île qui est sous un embargo étasunien plus ou moins prononcé depuis plusieurs décennies. Coupure des importations de pétrole, renforcement des sanctions, l’objectif de l’autocrate de la Maison-Blanche est d’asphyxier la petite île pour contraindre ses dirigeants à capituler et à entrer dans la sphère d’influence étasunienne. À noter qu’en matière d’impérialisme, l’objectif de Trump n’est pas nécessairement le changement de régime mais surtout l’alignement du régime sur ses intérêts à lui. Mais ce n’est pas la première fois que Cuba se retrouve dans une situation comparable. Elle l’a connue au moins une fois, dans les années 1990, à l’époque de la « période spéciale », comme l’appelle la population cubaine, qui a suivi la chute de l’Union des républiques socialistes soviétiques. Mais bien sûr dans cette émission, on n’a pas pour but de parler que de ça, et Gwên Guirette vous propose donc de faire un historique de tout le cheminement politique cubain, de ses premiers peuplements jusqu’à aujourd’hui.