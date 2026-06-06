Booba condamné : le racisme anti-asiatique n'est pas une blague

Quand une personnalité suivie par des millions de personnes désignent une journaliste à la vindicte populaire, où s'arrête la liberté d'expression et où commence le harcèlement ? Cette question, la justice vient d'y répondre en condamnant le rappeur Booba pour injure à caractère raciste et cyberharcèlement à l'encontre de la journaliste Linh-Lan Dao. Une décision importante parce qu'elle dépasse largement le cas individuel de notre invité. Elle interroge sur le pouvoir de nuisance que peuvent exercer certaines célébrités sur les réseaux sociaux. La protection des journalistes lorsqu'ils enquêtent sur des personnalités influences ou simplement quand ils font leur travail, mais aussi la banalisation des discours racistes dans l'espace public. Car derrière cette affaire, il y a une autre question. Pourquoi certaines formes de racisme restent-elle encore aujourd'hui minimisé voire invisibilisé ? Le racisme anti-asiatique ? Et justement au cœur du travail de notre invité, elle lui a consacré un livre, "Vous les asiates", c'était l'année dernière et dans une époque où les intimidations en ligne se multiplient, où les journalistes sont régulièrement pris pour cible et où les discours de N gagnent du terrain, que nous dit cette victoire judiciaire ? Rappelons quand même que cette victoire n'est pas encore entérinée car Booba a fait appel.