Arcom : comment ils protègent Cnews | Impunité policière : bientôt inscrite dans la loi ?

Ce soir, au sommaire de cette édition :

Une proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal a été déposée à l’Assemblée nationale,ce mercredi 21 janvier. La proposition de loi entend donc lever toute ambiguïté juridique et affirmer clairement qu’aucun mariage ne saurait impliquer une obligation sexuelle. Pour notre premier entretien du soir, on recevra Yunnes Abzouz, journaliste à mediapart. Il a enquêté sur l’arcom et cnews. Avec lui on essaiera de raconter comment l’arcom ferme les yeux sur les dérapages de la chaîne d'extrême droite.

En dernière partie d'émission, une question va nous occuper : les gendarmes et policiers (nationaux et municipaux) qui ouvrent le feu seront-ils, à l’avenir, présumés en situation de légitime défense ? Une proposition de loi qui vise à « reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions » est discuté en ce moment à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi portée par LR, inspirée par le RN et soutenue par le ministre de l'intérieur Laurent Nunez pose de sérieuses questions. Nous en parlerons avec Alain Caillé, policier et Seydi Ba avocat.