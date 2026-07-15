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La charge de Mélenchon contre Attal sur le scandale des canadairs
Le paradoxe est presque trop beau : le 14 juillet, la France fait défiler sa puissance militaire dans le ciel pendant qu'une forêt brûle à quelques kilomètres de Paris et que les pompiers manquent de canadairs. Cet incendie de Fontainebleau agit comme un révélateur brutal : malgré des années d'alertes scientifiques, la France reste mal préparée aux conséquences du changement climatique. Le Haut Conseil pour le Climat le dit encore : le pays n'est pas prêt. Et ce n'est pas faute d'avoir été prévenus. Le GIEC, les experts, les rapports… tout le monde alerte depuis des années. Mais entre les promesses politiques et les moyens sur le terrain, il y a un gouffre. La saga des canadairs en est le symbole : Macron promet une flotte renforcée, Attal commande deux appareils mais réduit aussi des crédits, Bayrou puis Nuñez relancent des annonces… pendant que les livraisons glissent vers 2028, puis 2032. Une chose est sûre : les flammes, elles, n'attendent pas.