Le gouvernement abandonne-t-il la France face aux canicules ?
C’est encore la canicule ! Après seulement une semaine de répit. Et selon les scientifiques, si rien n’est fait, l’été que l’on est en train de vivre pourrait être le plus “froid” de ces prochaines années. Le problème c’est que les scientifiques sont de moins en moins écoutés, y compris par le gouvernement. Un gouvernement aux abonnés absents au moment de la canicule de fin juin. Rien pour les personnes âgés, rien pour les locataires de bouilloires thermiques, rien pour ceux qui suivent des traitements psy. Ce n’est par ailleurs pas la première fois que l’Etat est ciblé pour son inaction depuis qu’Emmanuel Macron est au pouvoir. En 2021, c’est l’Affaire du siècle qui avait fait condamner l’Etat français et l’année dernière, en 2025, plusieurs ONG avaient de nouveau attaqué la France en justice pour le même motif. Pour en parler, Irving Magi a reçu 3 chercheurs du collectif Scientifique en Rébellion.