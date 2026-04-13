Travailler le 1er mai ? Ce que prépare le Gouvernement

À l’approche du 1er mai, la majorité présidentielle relance un débat explosif : faut-il permettre à certains commerces d’ouvrir ce jour symbolique, et donc aux salariés de travailler ? Portée par le groupe Ensemble pour la République mené par Gabriel Attal, la proposition vise à autoriser le travail « sur la base du volontariat ». Un argument contesté par les syndicats, qui défendent un acquis historique, seul jour férié obligatoirement chômé en France. Derrière cette mesure, ses opposants dénoncent une pression implicite à « travailler plus pour gagner plus » (car le travail ne paie plus, analysent Thomas Pocher et Lisa Lap). `Dans le même temps, le gouvernement durcit le ton sur les arrêts maladie. Un plan présenté à Assemblée nationale prévoit davantage de contrôles et un rôle accru des employeurs dans le signalement des « abus ». L’exécutif met en avant une hausse des dépenses, mais ses détracteurs pointent une dégradation des conditions de travail et un ciblage des symptômes plutôt que des causes.

La lutte contre la « fraude sociale et fiscale » alimente aussi les critiques. Un texte récemment adopté renforce les sanctions contre les assurés, mais reste jugé absent sur les questions de fraude fiscale, bien supérieure. Enfin, la flambée des prix du carburant accentue la colère. Alors que l’essence dépasse à nouveau les 2 euros, Lisa Lap et Thomas Porcher pointent un décalage entre les priorités gouvernementales et les préoccupations quotidiennes.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Pocher !