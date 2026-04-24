Les magouilles de Macron et Lecornu pour vous faire bosser le 1er mai

Au sommaire de cette émission :

1er mai : Macron et Lecornu tentent de faire travailler les Français en toute illégalité. Enquête sur les dessous d’une décision lourde de conséquences.

IA, fake news et harcèlement téléphonique…la campagne de promotion lancée par Attal pour vendre son bouquin tourne à la catastrophe industrielle. On vous raconte.