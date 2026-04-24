Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Les magouilles de Macron et Lecornu pour vous faire bosser le 1er mai
Au sommaire de cette émission :
1er mai : Macron et Lecornu tentent de faire travailler les Français en toute illégalité. Enquête sur les dessous d’une décision lourde de conséquences.
IA, fake news et harcèlement téléphonique…la campagne de promotion lancée par Attal pour vendre son bouquin tourne à la catastrophe industrielle. On vous raconte.