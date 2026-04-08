Iran - Etats-Unis : le Liban bombardé malgré le cessez-le-feu | Carburant : Greenpeace sonne l'alerte

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

retour sur le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis mais aussi sur les bombardements au Liban avec Quentin Muller, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et Rafaëlle Maison, professeur de droit public et spécialiste en droit international.

En seconde partie, entretien avec Lorelei Limousin, chargé de campagne à Greenpeace sur la hausse des prix du carburant et les profiteurs de guerre.

