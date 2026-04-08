"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Iran - Etats-Unis : le Liban bombardé malgré le cessez-le-feu | Carburant : Greenpeace sonne l'alerte
Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,
retour sur le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis mais aussi sur les bombardements au Liban avec Quentin Muller, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et Rafaëlle Maison, professeur de droit public et spécialiste en droit international.
En seconde partie, entretien avec Lorelei Limousin, chargé de campagne à Greenpeace sur la hausse des prix du carburant et les profiteurs de guerre.