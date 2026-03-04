Racisme sur le terrain : ce que l’affaire Vinícius révèle du football

Le 17 février, match aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica. Après avoir ouvert le score, l’ailier brésilien Vinicius Junior a célébré son but en dansant près du poteau de corner, ce qui a provoqué les huées du public de l’Estadio da Luz et lui a valu un carton jaune de la part de l’arbitre.

Tout d’un coup, Vinicius s’est mis à courir vers l’arbitre en pointant du doigt Gianluca Prestianni, qui l’a croisé juste avant avec son maillot relevé pour couvrir sa bouche. Selon le joueur, c’est le mot « mono » (« singe » en espagnol) qui a été utilisé. La nouvelle séquence visant Vinicius rappelle à quel point le racisme dans le football européen reste un phénomène persistant. Depuis plusieurs saisons, l’ailier brésilien cristallise une hostilité qui dépasse largement le cadre sportif, notamment parce qu’il s’élève régulièrement contre le racisme dans les tribunes.

Notre entretien avec le journaliste sportif Elton Mokolo vise à comprendre comment l’insulte raciale est devenue une arme pour déstabiliser Vinicius, ainsi que le manque de réaction du côté des instances, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui affiche fièrement sa proximité avec le président d’extrême droite américain Donald Trump.