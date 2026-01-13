Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Interdire la critique d’Israël ? la dangereuse loi de Caroline Yadan
Une proposition de loi arrive à l’Assemblée nationale, la PPL 575, et elle prétend lutter contre les formes “renouvelées” de l’antisémitisme. Un texte porté notamment par la députée Caroline Yadan, qui suscite une vive inquiétude chez de nombreux juristes universitaires et organisations juives elles-mêmes. En ligne de mire : la criminalisation de certaines critiques de l’État d’Israël, au nom d’une définition très controversée de l’antisémitisme. Tsedek a signé une lettre ouverte aux parlementaires pour alerter sur les dérives possibles de ce texte.