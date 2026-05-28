Toufik, autiste et malentendant, tabassé par la police

Le 24 avril dernier à Portes-lès-Valence, dans la Drôme, Toufik se balade à vélo dans le parc Louis Aragon du centre-ville comme à son habitude. Une dame effrayée par le comportement de Toufik aurait appelé la police après l’avoir giflé. Quand la police arrive, le trentenaire reconnu handicapé à 80 % de par son autisme et sa surdité, s’approche pour saluer les agents. En une fraction de seconde, Toufik est projeté au sol. Une de ses dents se casse et un de ses appareils auditifs tombe. Il raconte aussi avoir reçu des coups de matraque et de poing, ainsi qu’un genou sur son cou qui l'empêche de respirer.

Le trentenaire sera placé en garde à vue pendant 40h avant d’être déclaré inapte. A sa sortie, Toufik consulte un médecin qui fait état de ses blessures et lui prescrit 7 jours d’ITT. Depuis plus d’un mois, sa famille se bat pour faire reconnaître la violence et les circonstances de cette arrestation. Elle a notamment déposé une plainte auprès du procureur de la République, accompagnée par Me Romaric Chateau.

Le Média est allé à la rencontre de Toufik et sa famille, a échangé avec leur avocat ainsi qu’avec les témoins de la scène. Reportage.

Retrouvez également l’article de nos consoeurs de Basta Maïa Courtois et Lydia Dantas : https://basta.media/Violence-policieres-Drome-Toufik-autiste-et-malentendant-blessures-garde-a-vue-plainte