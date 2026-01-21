Je fais un don

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Groenland, menaces, ego : Trump plonge le monde dans le chaos

Après sa « deuxième première année » à la Maison-Blanche, Trump a réussi à transformer la diplomatie mondiale en terrain de jeu pour enfant gâté. Après son coup de force au Venezuela il s’est fixé une nouvelle obsession : le Groenland, territoire autonome danois, stratégique et riche en ressources. Face à ses menaces et caprices, l’Europe tente de réagir avec prudence. En réponse à ses menaces, plusieurs pays européens envoient des forces symboliques et préparent des contre-mesures économiques. Le ton monte dangereusement. Ce mercredi, à Davos, il se vante et réclame le Groenland « en échange de la paix mondiale ». Parallèlement, le président des Etats-Unis annonce la création d’un « Conseil de la paix », dont il se proclame chef et qui impose des frais élevés aux pays participants. Trois États, dont la France, refusent de rejoindre l’initiative.

Face à ce mélange de mégalomanie, d’ego et d’absurde, le monde entier devient spectateur du chaos orchestré par un milliardaire au teint orange.

