Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Propos racistes, zéro sanction : le système Cnews
Chez CNews, le mois dernier a été un festival de propos racistes et islamophobes. Vincent Hervouët s’illustre à nouveau avec des liens imaginaires entre musulmans et crimes de campagne, tandis que Jean‑Claude Dassier, condamné pour injure raciale, continue de commenter la vie politique comme si de rien n’était. Richard Millet, écrivain d’extrême droite, en profite pour glorifier un terroriste néonazi et critiquer Aya Nakamura, tout en affichant un mépris complet pour les femmes. À peine lancé, le nouveau programme « 100 % Frontières » accumule déjà les saisines à l’Arcom : drapeau tricolore, attaques contre LFI, « grand remplacement » et louanges pour Le Pen et Bardella. Les sanctions financières de la chaîne, elles, sont inefficaces : Bolloré peut dormir tranquille, son projet politique est bien servi. La télévision continue d’exposer l’outrance en prime time, sans aucun filtre.