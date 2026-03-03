Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Propos racistes, zéro sanction : le système Cnews

Chez CNews, le mois dernier a été un festival de propos racistes et islamophobes. Vincent Hervouët s’illustre à nouveau avec des liens imaginaires entre musulmans et crimes de campagne, tandis que Jean‑Claude Dassier, condamné pour injure raciale, continue de commenter la vie politique comme si de rien n’était. Richard Millet, écrivain d’extrême droite, en profite pour glorifier un terroriste néonazi et critiquer Aya Nakamura, tout en affichant un mépris complet pour les femmes. À peine lancé, le nouveau programme « 100 % Frontières » accumule déjà les saisines à l’Arcom : drapeau tricolore, attaques contre LFI, « grand remplacement » et louanges pour Le Pen et Bardella. Les sanctions financières de la chaîne, elles, sont inefficaces : Bolloré peut dormir tranquille, son projet politique est bien servi. La télévision continue d’exposer l’outrance en prime time, sans aucun filtre.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !