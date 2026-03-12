Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Alice Cordier (Némésis) : fausse amatrice de rap, vrais signes nazis ?
Alice Cordier est au cœur d’une polémique particulièrement embarrassante. L’influenceuse d’extrême droite et cofondatrice du collectif Némésis est apparue sur une photo publiée par un compte proche de la mouvance néonazie. On la voit former un « S » avec les doigts aux côtés d’un homme au visage masqué, dans une publication accompagnée d’une légende évoquant les SS. L’image est repérée par le journaliste Ricardo Parreira, spécialiste de l’extrême droite, qui identifie ce geste comme un symbole déjà utilisé dans certains milieux néonazis. Très vite, la photo devient virale. Pour répondre aux accusations, Alice Cordier multiplie les explications, évoquant tour à tour un signe de rap puis une célébration sportive. Ces arguments sont rapidement rejetés par les acteurs concernés, qui dénoncent toute récupération. Par ailleurs, des enquêtes journalistiques montrent que la photo date de janvier 2022 et qu’elle a été prise lors d’une soirée réunissant plusieurs militants néonazis connus. L’affaire relance ainsi les interrogations sur les proximités entre certaines figures médiatiques de l’extrême droite française et les milieux radicalisés.