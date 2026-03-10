Municipales : quand la diabolisation anti-LFI nourrit les violences

À cinq jours du premier tour des municipales, le climat est de plus en plus délétère pour La France Insoumise. À Strasbourg, Jamila Haddoum, candidate et mère de famille, a été menacée de mort avec un couteau lors d’un collage d’affiches, sous les yeux de ses enfants. À Clermont-Ferrand, Marianne Maximi a subi des insultes et accusations d’antisémitisme lors d’un tractage.

Ces agressions s’ajoutent à une série d’intimidations locales, permanences vandalisées et meetings perturbés, tandis que la diabolisation médiatique et politique du mouvement alimente un climat où l’intimidation devient banale. La chasse aux sorcières ne se limite pas aux mots : elle produit un climat où l’intimidation et la violence se banalisent. Chaque faiblesse ou lâcheté politique nourrit ce mécanisme, et demain, ce n’est pas seulement LFI qui pourrait se retrouver dans le collimateur.