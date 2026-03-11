Je fais un don

Le Récap, c'est la pastille d'info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l'actualité sans filtre et sans langue de bois.

Epstein : le scandale qui rattrape la politique française

L'affaire Epstein continue de secouer les élites mondiales. Les révélations s'enchaînent depuis la publication des millions de documents par la justice américaine. Aux États-Unis, de nouveaux documents relancent les soupçons sur Trump et ses liens avec le richissime pédocriminel. En France, Lang père et fille sont sous enquête. La nouvelle ministre de la culture Catherine Pégard, tout juste nommée en remplacement de Rachida Dati, se retrouve également éclaboussée. Côté politique, la Macronie traîne des pieds, Emmanuel Macron en tête . Alors que LFI presse pour une commission parlementaire sur les ramifications françaises de l'affaire, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, la refuse d'emblée. De son côté, le parquet de Paris a décidé d'enquête et passe au crible les trois millions de pages, mais les condamnations semblent encore loin. La pédocriminalité, surtout quand elle touche les puissants, continue de prospérer, laissant le sentiment que transparence et responsabilité passent après la protection des élites. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

