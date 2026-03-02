Trump et netanyahu frappent l’Iran : le Moyen-Orient s’embrase

Depuis ce week-end, le Moyen-Orient s’embrase. Donald Trump, élu en promettant d’en finir avec les guerres et de n'en commencer aucune, a frappé l’Iran aux côtés de son allié israélien, Benjamin Netanyahu. Samedi, Téhéran et plusieurs villes stratégiques en Iran sont bombardées. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est tué.

En représailles, l’Iran a visé Israël et des bases américaines dans le Golfe persique. Après l’annonce de la mort du guide suprême, le Hezbollah entre en guerre et tire missiles et drones depuis le Liban, provoquant une riposte massive de Tsahal sur Beyrouth et le sud libanais. En toile de fond, des mois de tensions sur le nucléaire et un déploiement massif de forces américaines autour de l’Iran.

Trump parlait en juin d’un programme « anéanti » ; la nouvelle attaque prouve l’inverse. Il promet aujourd’hui la « liberté » aux Iraniens, sans plan, sans coalition large, sans feu vert du Congrès. Le Moyen-Orient paie déjà le prix. Le reste du monde pourrait suivre.

