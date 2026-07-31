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Gabon : la visite qui contredit tout le discours de Macron sur la Françafrique

La Françafrique est-elle morte ? Emmanuel Macron nous l’assure depuis plusieurs années. Mais à voir la manière dont la France continue de recevoir certains dirigeants africains, on peut légitimement se poser la question. Il y a quelques jours, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema était reçu à Paris par Emmanuel Macron pour une visite d’État de trois jours. Une réception en grande pompe comme pour rappeler que le Gabon reste un pays stratégique pour la France. Mais pourquoi Paris accorde-t-elle autant d’importance au Gabon ? Emmanuel Macron cherche-t-il à préserver ce qu’il reste de l’influence française sur le continent, alors que la France a été chassée de plusieurs pays du Sahel ? La Françafrique a-t-elle réellement disparu, ou s’est-elle simplement adaptée à un nouveau contexte géopolitique ? Pour en parler, nous recevons Camille Lesaffre, membre de l’association Survie.

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