Marine Le Pen condamnée : Anticor s’étonne de la peine

Mardi 7 juillet dernier, Marine Le Pen a vu sa condamnation confirmée par la Cour d’appel de Paris. Verdict : trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme sous bracelet électronique, et 45 mois d’inéligibilité, dont 30 avec sursis. Une peine bien moins lourde que celle prononcée en première instance. Le problème, c’est que cette nouvelle condamnation pourrait lui permettre d’être éligible à l’élection présidentielle de 2027. Elle en a d’ailleurs profité pour annoncer, dès le lendemain soir au journal de 20 heures de TF1, son pourvoi en cassation ainsi que sa candidature. À la sortie de l’audience, son avocat, Me Rodolphe Bosselut, a analysé cette décision comme étant, je cite, « une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d’inéligibilité, qui est pour nous un point extrêmement important, d’autant qu’elle a été accompagnée de propos de la présidente sur la liberté pour les électeurs d’avoir un candidat ». Ces propos de la présidente de la Cour d’appel laissent penser que la décision aurait été motivée par des considérations politiques. À croire qu’un candidat à l’élection présidentielle, au nom de la « démocratie », serait au-dessus des lois… Pour analyser ce revirement judiciaire, Irving Magi a reçu Maxence Lambert, juriste chez Anticor, pour l’entretien d’actu.