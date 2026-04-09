France - Israël : les ventes d'armes continuent ? | Financement libyen: la défense lunaire de Sarkozy

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

nous reviendrons sur le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l’affaire du financement libyen de la campagne pour la présidentielle de 2007. Notre journaliste Nadia Sweeny suit tout cela de près, elle viendra nous en parler.

Nous parlerons du rôle de la France dans la guerre que mène Tsahal en Palestine. Un rapport de Mouvement de la jeunesse palestinienne et d’Urgence Palestine révèle qu’elle a un rôle central dans la fabrication et l’acheminement des armes à Israël. Sébastien Lecornu dement. On en discutera avec nos invités en deuxième partie d'émission.

Et pour finir on parlera du Parti Communiste France, à quelque semaine du 40eme congrès du parti, quelle ligne l’emportera celle de fabien roussel ou une ligne plus radicale.

