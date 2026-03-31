Expulsions : des milliers de familles menacées | Grève des profs : entretien avec Nathalie Arthaud

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

la trêve hivernal prend fin aujourd’hui, des milliers de familles risque d'être expulsées de leur logement.Nous serons avec Jean Baptiste Eyraud cofondateur de l'association Droit au logement.

Nous reviendrons sur le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l’affaire du financement libyen de la campagne pour la présidentielle de 2007.

Et nous finirons l’émission avec Nathalie Arthaud, la porte parole de Lutte Ouvrière, avec qui nous parlerons de la grève des enseignants, de l’inflation et de l’actualité internationale.

