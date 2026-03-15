Espagne 1936-1939 : La première guerre contre le fascisme | François Godicheau, Mercedes Yusta, Julien Théry

Il y a 90 ans, en février 1936, le Front populaire remportait les élections législatives en Espagne. L'été suivant, un coup d'Etat de l'armée, à tête de laquelle était vite porté le général Francisco Franco, tentait de renverser la République mais se heurtait à une résistance populaire imprévue. La guerre civile espagnole commençait.

François Godicheau, Professeur à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse, et Mercredes Yusta, Professeur à l'Université Paris 8, sont les auteurs, avec Pierre Salmon, Maître de conférence à l'Ecole normale supérieure, d'une somme publiée par les éditions Tallandier, intitulée La Guerre d'Espagne. La démocratie assassinée. Ils sont reçus par Julien Théry pour nouvel épisode de La Grande H.

« L'histoire de l'Espagne au cours des années 1930 concentre l’essentiel des problèmes de l’Entre-deux-Guerres, au point que le conflit, à la fois intérieur et international, qui éclate sur son sol a acquis la valeur d’un symbole. Et ce symbole est toujours vivant aujourd’hui dans de nombreux pays », écrivent les auteurs. Le livre fait la synthèse de l'historiographie récente, en soulignant entre autres le caractère de guerre d'extermination pris par l'entreprise franquiste : il s'agissait d'éliminer physiquement les partisans irrécupérables de la démocratie, pour terroriser et soumettre les autres. Le bilan est de plus de 120 000 opposants aux franquistes exécutés entre 1936 et 1939, et plus de 30 000 dans les années qui suivirent immédiatement.



Les auteurs insistent, comme le sous-titre du livre l'indique, sur la nécessité de déconstruire l'idée reçue selon laquelle son renversement serait la conséquence des tares de la Seconde République espagnole. « Comme dans le cas allemand, où l’idée d’un échec de la République de Weimar a longtemps servi à faire oublier les responsabilités des classes dirigeantes allemandes dans l’arrivée au pouvoir des nazis, l’examen minutieux de la vie politique républicaine espagnole permet de suivre la longue préméditation de l’assassinat – et non pas de l’échec – de la démocratie. Cet assassinat est le produit de nombreuses étapes, si bien que l’on peut suivre dès 1931 un processus de fascisation comparable à celui qui a été observé dans d’autres pays ».

Aujourd'hui encore, « des éléments de langage et les logiques de construction de l’ennemi durant la guerre sont parfois repris tels quels dans l’espace politique espagnol, tandis que l’héritage républicain démocratique n’a été que faiblement assumé par le régime actuel. Peut-être parce que, énième victoire post-mortem du franquisme, on confond encore le projet républicain avec ce que produisirent ses bourreaux : le désordre et la guerre ».



Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry.

Pour en savoir plus :

-- Baby, Sophie. Juger Franco ? Impunité, réconciliation, mémoire. La Découverte, 2024.

-- Godicheau, François. La Guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne (1936-1939). Odile Jacob, 2004.

-- García Márquez, José María. La « Semana sangrienta » de julio de 1931 en Sevilla : entre la historia y la manipulación. Aconcagua. Séville, 2019.

-- Godicheau, François, Pierre Salmon, et Mercedes Yusta. La Guerre d’Espagne, 1936-1939. La démocratie assassinée. Tallandier, 2026.

-- Michonneau, Stéphane. Belchite. Ruines-fantômes de la guerre d’Espagne. CNRS éditions, 2020.

-- Michonneau, Stéphane. Franco. Le temps et la légende. Flammarion, 2025.

-- Preston, Paul. Une guerre d’extermination : Espagne 1936-1945. Traduit par Laurent Bury et Patrick Hersant. Belin, 2016.

-- Salmon, Pierre. Un antifascisme de combat : armer l'Espagne révolutionnaire, 1936-1939. Éditions du Détour, 2024.



La socialiste et journaliste catalane Marina Ginestà photographiée par Juan Guzmán sur la terrasse de l'hôtel Colón de Barcelone le 21 juillet 1936