Success. L'industrialisation du mensonge : c'est le titre du livre récemment publié par le philosophe et sociologue Raphaël Liogier aux éditions Les Liens qui Libèrent. Aujourd'hui, l'impression produite par la quantité d'exposition s'est substituée à la qualité et à la vérité.

Le success est autre chose que la simple réussite. Il consiste à faire massivement impression. La société contemporaine est absorbée par l’exhibition, y compris celle de notre bonheur et de nos engagements. Mais que se passe-t-il quand la démonstration de la valeur devient la seule valeur ? Quand la quantité (des vues, des citations) remplace la qualité et devient la seule créatrice de valeur (ou plutôt pseudo-valeur) ? Raphaël Liogier nous invite à regarder notre hypocrisie collective en face à un moment où cette semblance générale atteint son point d’épuisement. Pour lui, il est impératif de retrouver un sens spirituel, une vision inspirante de la grandeur humaine et du monde vivant, autrement dit une transcendance.

Une conversation sur le règne contemporaine de la semblance avec Julien Théry pour ce nouvel épisode de On s'autorise à penser.

