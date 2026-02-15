Epstein Files et Trump, Bad Bunny : et si la vraie gauche américaine pouvait en profiter ?

Des scandales judiciaires aux débats migratoires, de la pop culture à la diplomatie, les États-Unis apparaissent sous pression. Mais derrière la fatigue et la polarisation, émergent aussi de nouvelles dynamiques politiques, notamment à gauche, qui pourraient redessiner l’avenir.

L'affaire Jeffrey Epstein refait surface avec la publication de près de trois millions de documents. Transparence historique ou opération politique ? Pour Claire Rabes, consultante et militante démocrate, l’enjeu est immense mais le travail reste à faire : masse d’archives, documents caviardés, auditions incomplètes. Elle pointe la responsabilité du ministère de la Justice et les tentatives d’obstruction de l’administration Donald Trump.

De son côté, l’historien Tristan Cabello invite à dépasser la chasse aux noms : l’essentiel serait d’analyser les structures – banques, fondations, partis – qui ont permis un tel système. Plus qu’un scandale individuel, Epstein révèle une crise institutionnelle et nourrit la défiance envers les élites.

Autre fracture majeure : l’immigration. Les interventions musclées d’ICE à Minneapolis ont ravivé les tensions. Si le retrait partiel de l’agence peut sembler un revers, nos invités estiment que le climat de peur est installé. Face à cela, des mobilisations locales émergent, parfois hors des partis traditionnels, tandis que les démocrates peinent à afficher une ligne claire. La culture n’échappe pas à la polarisation.

Lors du Super Bowl, la performance de Bad Bunny, en espagnol, a symbolisé une Amérique plurielle, à rebours du récit identitaire trumpiste. Plus qu’une provocation, un miroir des mutations démographiques et culturelles du pays. Enfin, sur la scène internationale, la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Trump illustre les ambiguïtés américaines au Moyen-Orient, notamment face à l’Iran. Entre soutien stratégique et calcul politique, la ligne reste floue.

Des scandales judiciaires aux débats migratoires, de la pop culture à la diplomatie, les États-Unis apparaissent sous pression. Mais derrière la fatigue et la polarisation, émergent aussi de nouvelles dynamiques politiques, notamment à gauche, qui pourraient redessiner l’avenir.

