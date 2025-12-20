Cette année, c'est vous notre Père Noël !
Du Côté de Chez Sam

Deux fois par mois, Chris dit Politicoboy décrypte pour nous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

Trump est-il fou ? Il veut un hunger games « façon patriote »

Donald Trump de plus en plus en roue libre. Deux semaines depuis le dernier numéro de cette émission, et déjà deux polémiques retentissantes : tout d'abord, ses propos sur le déclin civilisationnel de l’Europe. Avec l'idée sous-jacente du Grand Remplacement, cette théorie du complot qui obsède l'extrême-droite. Il y a eu ensuite l’assassinat de l’acteur Rob Reiner et son épouse. Le locataire de la Maison Blanche a jugé opportun d'imputer ce drame à l'”anti-trumpisme enragé” de la victime. Une déclaration qui scandalise jusque dans son propre camp.

Un peu plus tard, mercredi 17 décembre, Donald Trump donnait une allocution télévisée. Pas d'annonces particulières, juste un one man show pour glorifier sa politique économique. "Glorifier", le mot est faible, les chiffres et informations que le président américain a donné étaient tellement erronées que trois des plus grandes chaînes américaines ayant diffusé son allocution ont refusé de passer ses graphiques à l’antenne. Pendant ce temps, l'économie américaine réelle, c'est plutôt : inflation grandissante et risque de chômage accru.

Et de malaises, il risque d’y en avoir de nouveaux après les nouvelles images publiées dans le cadre de l’affaire Epstein. La pression s’accentue sur le ministère de la justice américain, qui tarde toujours à donner accès à l’ensemble du dossier, comme exigé par la loi voté au Congrès le mois dernier. Pour parler de tous ces sujet, Irving Magi a reçu, comme toutes les deux semaines dans Du Côté de chez Sam, l'historien Tristan Cabello et la militante démocrate Claire Rabès.

