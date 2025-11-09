Je fais un don

Du Côté de Chez Sam

Deux fois par mois, Chris dit Politicoboy décrypte pour nous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

Zohran Mamdani : l'insoumis qui défie Trump depuis New-York

Mardi 4 novembre dernier, Zohran Mamdani, 34 ans, fils d’immigrés ougandais d’origine indienne, militant de l'aile gauche du Parti Démocrate, a été élu maire de New York City. Une élection remportée malgré les campagnes de dénigrement, contre les élites et même contre une partie de son propre camp. Cette victoire de Zohran Mamdani marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour les new yorkais ; lui qui veut mettre des sujets comme le logement ou la santé au centre de sa politique. Il devra néanmoins faire face à l’hostilité de l’administration Trump et sans doute, aussi, de l’aile droite du parti démocrate. Pendant ce temps, le shutdown continue de plonger des millions d’américains dans une grande précarité. Comment le pays va se sortir de cette impasse politique alors que de plus en plus de fonctionnaires, au chômage ou pas payés, doivent recourir à l’aide alimentaire ? Pour parler de tout ça, Irving Magi a reçu Claire Rabès, militante d

