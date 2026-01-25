Chaos mondial, révolte contre l'ICE : Trump 2.0, déjà le début de la fin ?

Un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump impose un Trump 2.0 plus radical et décomplexé. Diplomatie du rapport de force, société sous tension, contestation sociale : analyse de Tristan Cabello, invité de Cyril Lemba.

Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis un an. Et ce second mandat n’a rien d’une redite : Trump 2.0 apparaît plus sûr de lui, plus radical, et surtout moins contraint qu’auparavant. À l’international comme à l’intérieur, cette première année dessine une présidence qui bouscule les équilibres et installe un climat de tension durable. Sur la scène mondiale, Trump enchaîne les coups d’éclat : Groenland, Arctique, annonce d’un « Conseil de la paix » à Davos… Derrière le spectacle, une méthode. L’épisode groenlandais l’illustre : une annonce maximaliste — l’annexion — qui sature l’espace médiatique, puis un recul présenté comme un compromis, permettant en réalité d’obtenir l’essentiel : renforcer le contrôle américain sur des zones stratégiques dans l’Arctique, au nom de la rivalité avec la Chine. Une diplomatie de la démonstration, qui marginalise les cadres multilatéraux et met les alliés historiques sous pression.

Cette approche revendique une vision impériale brute. Là où d’autres administrations enveloppaient leurs intérêts d’un discours vertueux, Trump assume frontalement la puissance, le rapport de force, et la logique d’expansion. Résultat : les États-Unis donnent le sentiment d’avancer seuls, au risque du chaos.

À l’intérieur, le pays est tout aussi fracturé. Institutions sous pression, médias fragilisés, société ultra polarisée : Trump gouverne avec une équipe mieux préparée et un agenda idéologique structuré, moins improvisé qu’en 2017. La politique migratoire, notamment via l’ICE, cristallise la contestation : méthodes policières, raids, intimidation, mise en scène permanente de l’autorité. Même lorsque certaines annonces semblent juridiquement intenables — comme la remise en cause de la double nationalité — leur simple irruption dans le débat produit un effet politique : installer la peur, créer l’incertitude, empêcher la projection. Pourtant, cette brutalité n’éteint pas toute résistance. Elle la déplace. Les mobilisations existent, souvent locales, moins spectaculaires que lors du premier mandat mais plus diffuses : réseaux d’alerte, solidarités de quartier, organisations dans les écoles, sur les campus, dans les communautés. Une contestation peu visible dans les grands médias, mais bien réelle. Politiquement, Trump sort-il renforcé ? Pas forcément. Élu sur la promesse de faire baisser le coût de la vie, il reste vulnérable sur ce terrain central : les prix ne baissent pas et l’anxiété économique demeure. À moins d’un an des élections de mi-mandat — qui renouvellent toute la Chambre des représentants et une partie du Sénat — la question devient brûlante : Trump consolide-t-il durablement son pouvoir, ou prépare-t-il une vague de rejet qui pourrait lui coûter cher ? Une chose est sûre : l’Amérique entre dans une phase de confrontation politique intense, où le spectacle permanent masque mal une réalité plus profonde — celle d’un pays sous tension, et d’un pouvoir qui gouverne autant par la peur que par les résultats.