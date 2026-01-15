Échec de la censure : pourquoi le chantage de Lecornu et Macron a fonctionné

Jean-François Coulomme, député La France insoumise, revient sur une séquence politique particulièrement tendue à l’Assemblée nationale. Au cœur des échanges : les motions de censure déposées par LFI et le RN contre l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, finalement rejetées sans surprise. Le député livre son analyse du débat parlementaire et de l’attitude des différents groupes, notamment celle du Parti socialiste, après les déclarations d’Olivier Faure niant l’existence d’un pacte de non-censure avec le gouvernement.

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé s’opposer à la signature de l’accord Mercosur, Jean-François Coulomme explique pourquoi cette prise de position ne suffit pas, selon lui, à écarter la censure, et interroge la cohérence de l’exécutif. L’entretien aborde également la menace de dissolution brandie par le ministre des Armées Sébastien Lecornu pour faire pression sur les députés dans le cadre du vote du budget, évoquant même la possibilité d’élections législatives anticipées.

Le député analyse le climat de tension, de colère et de fébrilité au sein de l’hémicycle, ainsi que la crainte d’un retour devant les électeurs. Il revient aussi sur la contradiction entre les regrets exprimés par Emmanuel Macron sur la dissolution de 2024 et les nouvelles menaces agitées en 2025. Enfin, Jean-François Coulomme réagit à l’hypothèse d’un recours au 49.3, soutenue par le PS, et esquisse les solutions politiques qu’il juge nécessaires pour sortir de l’impasse budgétaire.