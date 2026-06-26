Dissolution, canicule : panique au sommet de l'État ?

Alors que la France suffoque sous une canicule historique, le gouvernement est-il à la hauteur ? Cette semaine dans Les Indiscrets, Nils Villeque révèle les tensions qui secouent les coulisses de l'exécutif.

Alors que la France suffoque sous une canicule historique, le gouvernement est-il à la hauteur ? Cette semaine dans Les Indiscrets, Nils Villeque révèle les tensions qui secouent les coulisses de l'exécutif. Conseillers ministériels privés de vacances, hôpitaux saturés, écoles en difficulté, coupures d'électricité, routes dégradées… malgré la multiplication des crises, les ministres enchaînent les déclarations maladroites, pendant qu'Emmanuel Macron est accusé de minimiser la situation. Le gouvernement tente-t-il de reprendre la main ou paie-t-il des années de retard dans l'adaptation au changement climatique ?



Coup de chaud pour les députés ? Une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale est-elle en préparation ? Selon plusieurs sources, l'hypothèse circule sérieusement dans les couloirs du pouvoir. Coup de bluff pour faire pression sur les députés avant le budget ou véritable stratégie visant à rebattre les cartes avant la présidentielle ? Nils revient sur les rumeurs, les calculs de l'Élysée et les inquiétudes qui agitent la majorité comme l'opposition.

Les coulisses du pouvoir, les confidences des élus et les indiscrétions de la semaine, c'est dans Les Indiscrets

