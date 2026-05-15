Macron, la gifle et la maîtresse : les dessous d’un gros coup de com

Au sommaire de cette émission :

Les rumeurs sur le couple Macron relancées, Nils a enquêté sur les coulisses d’un plan de com’ bien ficelé par l’épouse du président. Et promis, on ne parle pas potins mais bien de politique !

Glucksmann victime d’une fuite embarrassante… Pourquoi sa “note” ne fait que des heureux à gauche et même là où on ne l’attend pas? On vous explique tout.