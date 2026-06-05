Affaire Lyhanna : faillite totale

Au sommaire de cette émission :

L'affaire Lyhanna suscite la panique au sommet de l’État. Face à la colère populaire, le gouvernement se défausse sur les magistrats et les policiers… Nils a enquêté sur ce scandale.

Le futur président de la République empêché par l'austérité ? Bercy et le Trésor agitent la menace d'un déficit excessif en 2027.

Et enfin, on va parler des coulisses de l’événement politique du week-end, le premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon … Ce sera à Saint-Denis.