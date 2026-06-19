Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Cocaïne : la macronie à l’épreuve du test antidrogue
Au sommaire de cette émission :
Le gendarme Lecornu fait la chasse aux stups... au gouvernement. Nils a enquêté sur les dessous de cette opération de communication.
Bayrou, les confessions de Mister Ouin-ouin. L'ancien chef du gouvernement se pose en victime de l'affaire Bétharram.
Coup de chaud au Parlement. Le Sénat refuse de partager son jardin avec les Parisiens, avec un prétexte discutable.