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Les Indiscrets

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Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

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De Nahel à Lyhanna : qui protège Darmanin ?

Au sommaire de cette émission :

Darmanin sur la sellette… Le ministre de la Justice subit revers sur revers cette semaine mais reste toujours en poste à ce stade. Comment expliquer cette impunité ? Nils a enquêté et on va en parler avec notre invité. Jean-Bernard Gaillot-Renucci, conseiller politique, que nous connaissons bien sur Le Média.

On va aussi revenir sur les enjeux judiciaires sur la présidentielle, à un mois du verdict qui attend Marine Le Pen. Le RN se fait étrangement silencieux sur l’affaire Lyhanna et il y a plusieurs raisons à cela…

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Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

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