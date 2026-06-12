De Nahel à Lyhanna : qui protège Darmanin ?

Au sommaire de cette émission :

Darmanin sur la sellette… Le ministre de la Justice subit revers sur revers cette semaine mais reste toujours en poste à ce stade. Comment expliquer cette impunité ? Nils a enquêté et on va en parler avec notre invité. Jean-Bernard Gaillot-Renucci, conseiller politique, que nous connaissons bien sur Le Média.

On va aussi revenir sur les enjeux judiciaires sur la présidentielle, à un mois du verdict qui attend Marine Le Pen. Le RN se fait étrangement silencieux sur l’affaire Lyhanna et il y a plusieurs raisons à cela…