Régulièrement, un.e journaliste du Média propose un éditorial incarné mêlant analyse, décryptage et coup de gueule, toujours appuyé sur un travail rigoureux de documentation autour de l’actualité politique, sociale et médiatique.
Des insoumis aux anti-validistes : pourquoi la gauche se fracture sur le vote de la loi fin de vie
La France s'apprête à reconnaître un nouveau droit : celui d'accéder à l'aide à mourir. Débattu depuis mars 2025, il est présenté comme un progrès social et une avancée majeure des libertés individuelles. Pourtant, il suscite de profondes divergences, y compris à gauche. Nous revenons ici sur les principaux enjeux de cette loi, qui soulève des questions essentielles : Cette loi est-elle suffisamment encadrée ? Que signifie une « souffrance grave et incurable » ? Les garde-fous sont-ils suffisants ? L'Etat devrait-il d'abord garantir un accès effectif aux soins palliatifs avant d'ouvrir un droit à l'aide à mourir ? La parole est donnée à des élus de La France insoumise, des Ecologistes, et du PS, mais aussi à des militantes anti-validistes et une médecin en soins palliatifs. En s'appuyant sur des exemples internationaux, cette émission met en avant les differentes conceptions de liberté, de dignité, de solidarité et sur des angles morts qui pourraient laisser place à des dérives.
Un Dixit de Marjolaine Legrand, avec l'aide de Cyril Lemba, Eloise Bajou, Lisa Noyal, Andrei Manivit.