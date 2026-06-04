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Cadmium : le scandale sanitaire que le Gouvernement laisse pourrir
Pendant des années, les alertes sur le cadmium ont été ignorées. Pourtant, ce métal lourd cancérigène contamine une large partie de notre alimentation et expose les Français à des niveaux records en Europe. Alors que les scientifiques, les médecins et les agences sanitaires tirent la sonnette d’alarme depuis plus de quinze ans, les gouvernements successifs ont préféré protéger les intérêts de l’agro-industrie plutôt que la santé publique. Sous la pression citoyenne et politique, l’Assemblée nationale vient enfin d’adopter un texte visant à réduire progressivement le cadmium dans les engrais phosphatés. Une avancée importante, obtenue malgré l’opposition du gouvernement, de la droite et de l’extrême droite, qui continuent de brandir des arguments économiques largement contestés.