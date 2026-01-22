Je fais un don

Dérapage contre LFI, islamophobie : le menu de la niche LR

À travers sa niche parlementaire du 22 janvier, Les Républicains ont exposé un projet politique cohérent mais inquiétant, mêlant autoritarisme, identitarisme et libéralisme dur. Derrière des textes présentés comme sécuritaires ou féministes, LR cible toujours les mêmes : les musulmans, les étrangers, les manifestants, les grévistes et les plus précaires. Interdiction du voile pour les mineures, protection renforcée des policiers, exclusion des sans-papiers de l’hébergement d’urgence, sanctions sociales contre les militants, attaques contre le droit de grève et le 1er mai : autant de mesures qui visent à discipliner la société et à réduire les droits collectifs. Ces propositions, largement inspirées de l’extrême droite, ont provoqué un chaos parlementaire dès le premier texte, nourri par des provocations du RN et une gestion partiale des débats. Plus qu’un simple glissement, cette niche révèle une radicalisation assumée de LR, qui ne se distingue plus du RN que par son nom et continue de normaliser une politique de répression sociale au service des plus puissants.

