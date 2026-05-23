Cannes en guerre contre Bolloré

Festival de Cannes, au milieu des strass et des paillettes, la lutte s’est offerte une place de choix. Une véritable guerre de tranchées politique et culturelle est en train de voler la vedette aux starlettes. Le monde du cinéma français est en état d'insurrection. Le point de départ ? Une tribune courageuse, signée par près de 600 artistes et professionnels du cinéma, publiée à la veille du festival. Son titre claque comme un mot d'ordre : "Zapper Bolloré". Acteurs, réalisateurs, techniciens y dénoncent l'emprise grandissante et mortifère du milliardaire d'extrême droite sur la création culturelle française. Sur la Croisette, l’ambiance est électrique : des huées dès que le logo de Canal+ apparaît à l’écran, badges de résistance arborés fièrement. Mais l'empire n'a pas tardé à contre-attaquer, avec une violence managériale inédite.... On en parle dans l'édito de ce journal des luttes.

Dans la deuxième partie on s'intéresse à une victoire. Une vraie. Une de celles qu’on voit trop rarement dans un monde du travail où la précarité et l’exploitation semblent parfois sans fin. À Paris, des coiffeuses et esthéticiennes du boulevard de Strasbourg ont tenu près de 80 jours de grève face à leur employeur. Elles dénonçaient des conditions de travail indignes, des salaires impayés, des pressions, et pour certaines une situation administrative utilisée contre elles. Beaucoup pensaient qu’elles ne tiendraient pas. Beaucoup pensaient aussi que ces travailleuses, parmi les plus précaires, resteraient invisibles. Mais elles ont tenu. Et elles ont gagné. Régularisations, reconnaissance de leurs droits, fin de la mobilisation : leur combat est devenu le symbole d’un rapport de force collectif capable de faire reculer l’exploitation. Alors comment ces femmes ont-elles réussi là où tant d’autres renoncent parfois par peur ou par épuisement ? Qu’est-ce que cette victoire dit du monde du travail aujourd’hui ?