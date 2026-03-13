Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Comment Macron laisse le champ libre au RN pour les municipales et 2027
Au sommaire :
Macron laisse le champ libre au RN pour les municipales et… 2027. Nils a mené son enquête.
L’IA, pas un problème? Quand l’intelligence artificielle transforme les candidats aux municipales en VRP de la Tech. C’est un problème et on va en parler.