Comment la gauche radicale peut s'imposer au Pérou

Au Pérou, un second tour sous haute tension oppose Keiko Fujimori à Roberto Sánchez. Derrière ce duel inattendu, la percée d’une gauche ancrée dans les territoires ruraux révèle des fractures sociales, raciales et politiques profondes.

Le Pérou replonge dans l’incertitude politique après un premier tour chaotique, marqué par une fragmentation extrême et des résultats inattendus. Aucun candidat ne dépasse les 20 %, et le pays se dirige vers un second tour décisif entre Keiko Fujimori, héritière d’une droite autoritaire et controversée, et Roberto Sánchez, figure d’une gauche radicale portée par les territoires ruraux et populaires.

Comment expliquer cette percée que les sondages n’avaient pas anticipée ? Que révèle-t-elle des fractures profondes qui traversent le pays ? Dans cet entretien, l’historienne Lissell Quiroz revient sur les dynamiques à l’œuvre derrière ce scrutin sous tension. Elle analyse le rôle central du vote des Andes, longtemps invisibilisé, et la défiance croissante envers les élites politiques de Lima. À travers la figure de Roberto Sánchez, elle décrypte l’émergence d’une contestation qui puise ses racines dans l’histoire sociale et raciale du pays, marquée par l’exclusion et les inégalités.

Entre héritage du fujimorisme, colère des oubliés et risque de nouvelles tensions, ce second tour pourrait bien redéfinir durablement l’équilibre politique péruvien. Un éclairage essentiel pour comprendre ce moment charnière.

