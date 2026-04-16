"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Bolloré sème la terreur dans l’édition | Pérou : la gauche radicale peut-elle gagner ?
Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,
115 auteurs claquent la porte des éditions Grasset après la mise à l'écart du PDG par Bolloré et l'arrivée de Boualem Sansal, on en parlera avec le journaliste et auteur, Balla Fofana et Anne-Sophie Simpere, journaliste et enquêtrice pour l'observatoire des multinationales.
En deuxième partie, on reviendra sur la présidentielle au Pérou avec Lissell Quiroz, doctorante en histoire et spécialiste de l'Amérique latine.