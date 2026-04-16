Bolloré sème la terreur dans l’édition | Pérou : la gauche radicale peut-elle gagner ?

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

115 auteurs claquent la porte des éditions Grasset après la mise à l'écart du PDG par Bolloré et l'arrivée de Boualem Sansal, on en parlera avec le journaliste et auteur, Balla Fofana et Anne-Sophie Simpere, journaliste et enquêtrice pour l'observatoire des multinationales.

En deuxième partie, on reviendra sur la présidentielle au Pérou avec Lissell Quiroz, doctorante en histoire et spécialiste de l'Amérique latine.

