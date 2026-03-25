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Bolloré à l’Assemblée : le grand spectacle de papy catho
Vincent Bolloré a repris mardi 24 mars son rôle préféré : celui de papy inoffensif et pieux devant les parlementaires. Cette fois, ceux de la grotesque commission d’enquête sur l’audiovisuel public. Le milliardaire breton a jonglé entre sermons religieux, anecdotes sur Philippe de Villiers et le Puy-du-Fou, et leçons de pardon pour Morandini, esquivant toute question gênante. D'ailleurs, on ne sais toujours pas bien à quel titre il a été invité à s'exprimer devant la représentation nationale. En tous cas, le rapporteur Charles Alloncle et le président Patrier-Leitus lui ont déroulé le tapis rouge, exaspérant Sophie Taillé-Polian et Aurélien Saintoul, partis dénoncer un « dévoiement complet des outils parlementaires ». La mascarade a montré, une fois de plus, la puissance et l’impunité de l’empire médiatique de Bolloré, capable de mettre la scène politique à son service.