Répression : les macronistes contre les free-party | Loi Yadan : faire taire les voix pro-palestine

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Les free parties font régulièrement la une de l’actualité. Cette fois ce n’est pas pour une fête violemment réprimée ou qui serait mal passé mais pour une proposition de loi visant à renforcer leur pénalisation Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, cette loi portée par la députée Horizon Laetitia Saint-Paul, prévoit jusqu’à 6 mois de prison et 30 000 euros d’amende pour les organisateurs de fêtes non déclarées. et 1500 euros pour les participants. Le texte doit désormais aller au Sénat. Pour ses défenseurs, c’est une question de sécurité et d’ordre public. Pour ses opposants, c’est une attaque contre une culture, un mode de vie, et une jeunesse. Pour en parler, on reçoit le député La France insoumise Louis Boyard, qui s’est vivement opposé à ce texte à l’Assemblée et Kamille du collectif, tekno anti rep.

700 000. Près de 700 000 signatures pour dire non à la loi Yadan. Pour les signataires, il est clair que toute critique d'Israël n’est pas antisemite. Avec cette loi la députée Renaissance Caroline Yadan veut officiellement lutter contre les nouvelles formes d’antisemitisme Des tribunes de juristes, d’associations, y compris juives, alertent. Derrière l’objectif affiché, ce texte pourrait criminaliser certaines formes de soutien à la Palestine et restreindre la liberté d’expression. Pour en parler, no us recevons ce soir Gabriel de Tsedek, Collectif juif décolonial luttant contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid en Israël-Palestine. et avec nous aussi Benjamin fiorini de Jurdi, L'Association des Juristes pour le Respect du Droit International.