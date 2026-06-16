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Bardella à Monaco : le masque tombe
130 000 euros d'argent public pour du média training… et Jordan Bardella réussit quand même à transformer une séquence pourtant favorable au RN en fiasco politique. Tout part d'une photo : le président du RN en tribune VIP au Grand Prix de Monaco, verre à la main, pendant qu'au même moment 6 000 personnes participent à une marche blanche en hommage à la jeune Lyhanna. Pire encore, sur BFM, Bardella répète qu'« il y a des marches blanches tous les jours en France ». Une phrase qui banalise un drame ayant bouleversé le pays. Un comble, alors que cette affaire constitue un terreau idéal pour le RN, qui n'a qu'à dérouler ses thèmes habituels sur l'insécurité, la justice défaillante et un État qui ne protège plus. Mais à force de vouloir réciter ses éléments de langage, Bardella finit par exposer ses propres contradictions : celui qui dénonce les élites déconnectées apparaît en héritier des codes qu'il prétend combattre. Monaco, les VIP, l'aristocratie… Le storytelling se fissure et l'imposture saute aux yeux.