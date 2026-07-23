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Internet sous surveillance ? Ce que prépare Macron

Quand Macron voit un problème complexe, il a un réflexe : l'interdiction. Cette fois, ce sont les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Une loi censée protéger la jeunesse, mais qui ne touche ni au modèle économique des plateformes, ni aux algorithmes qui fabriquent la toxicité d'Internet.

En revanche, elle pourrait ouvrir la voie à une vérification généralisée de l'identité des internautes, mettant en danger l'anonymat, l'Internet libre et les libertés numériques. Le tout dans un texte juridiquement fragile, techniquement flou et probablement difficile à appliquer.

Au fond, cette réforme résume assez bien le macronisme : beaucoup de communication, une bonne dose de paternalisme, une réponse autoritaire à un problème mal compris… et toujours cette étrange capacité à vouloir réguler la tech sans vraiment comprendre comment elle fonctionne.

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