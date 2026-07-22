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Ministre humiliée, E. Borne veut se battre : pourquoi la macronie implose

Prenez une loi agricole explosive, ajoutez une histoire de pesticides, une pincée de promesses non tenues et une bonne dose de règlements de comptes : vous obtenez la recette parfaite d'une nouvelle crise made in Macronie. Sébastien Lecornu, présenté comme l'homme du compromis, voulait éteindre l'incendie. Résultat : il a distribué les allumettes. Entre les députés du bloc central qui se sentent trahis, Élisabeth Borne qui monte au créneau, Annie Genevard qui défend sa ligne et Monique Barbut qui menace de partir avant de finalement rester, le gouvernement nous offre un magnifique spectacle de désordre organisé. La Macronie voulait éviter le chaos. Elle vient simplement de le scénariser.

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