Deuxième palier : 5 000 donateurs mensuels
Envoyez Le Média en 2027 !
0 / 5 000
Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Crépol : la justice donne-t-elle raison au RN ?

Plus de deux ans après le drame de Crépol, la justice retient finalement la circonstance aggravante de racisme, estimant que les victimes auraient été ciblées parce que « blanches » et appartenant à la « nation française ». Une décision qui fait jubiler l'extrême droite, laquelle y voit la validation de son récit sur le prétendu « racisme anti-Blancs ». Pourtant, l'enquête avait largement démonté le scénario d'une expédition punitive préméditée contre des « Blancs », abondamment relayé par le RN et les médias Bolloré. Plus troublant encore, cette qualification intervient alors que de nombreux dossiers impliquant des insultes racistes explicites, des militants néonazis ou des motivations ouvertement xénophobes n'ont jamais bénéficié de la même reconnaissance judiciaire. Au-delà de Crépol, cette décision illustre la manière dont les catégories de pensée de l'extrême droite s'imposent progressivement dans le débat public… et jusque dans les institutions.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !