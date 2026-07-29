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Crépol : la justice donne-t-elle raison au RN ?
Plus de deux ans après le drame de Crépol, la justice retient finalement la circonstance aggravante de racisme, estimant que les victimes auraient été ciblées parce que « blanches » et appartenant à la « nation française ». Une décision qui fait jubiler l'extrême droite, laquelle y voit la validation de son récit sur le prétendu « racisme anti-Blancs ». Pourtant, l'enquête avait largement démonté le scénario d'une expédition punitive préméditée contre des « Blancs », abondamment relayé par le RN et les médias Bolloré. Plus troublant encore, cette qualification intervient alors que de nombreux dossiers impliquant des insultes racistes explicites, des militants néonazis ou des motivations ouvertement xénophobes n'ont jamais bénéficié de la même reconnaissance judiciaire. Au-delà de Crépol, cette décision illustre la manière dont les catégories de pensée de l'extrême droite s'imposent progressivement dans le débat public… et jusque dans les institutions.