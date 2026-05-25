Total se gave, le peuple craque, le Gouvernement regarde

Face à la flambée des prix du carburant provoquée par l’enlisement de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par Israël et les États-Unis, le gouvernement tente de mettre des « rustines » sur la crise. Lors d’une conférence de presse jeudi dernier, Sébastien Lecornu a affiché son « obsession » : que « le pays tourne ». Mais hors de question pour lui de bloquer les prix ou de baisser globalement les taxes sur le carburant, une mesure jugée trop « indiscriminée ». Le gouvernement annonce donc des aides ciblées et temporaires : 710 millions d’euros supplémentaires pour les travailleurs et entreprises en difficulté, portant le total à 1,2 milliard. Les aides à l’agriculture, aux transports routiers et à la pêche sont reconduites pour trois mois. L’indemnité pour les travailleurs modestes grands rouleurs double, passant de 50 à 100 euros. Les frais kilométriques des fonctionnaires et aides à domicile sont revalorisés. Enfin, la prime carburant versée par les entreprises grimpe de 300 à 600 euros par an et sera désormais accessible sans critères d’attribution.

Ces mesures ne répondent pas au fond du problème, explique Thomas Porcher : pas de plan de long terme, aucune remise en cause du fonctionnement économique, ni taxation des « superprofits » de Total, qualifié de « profiteur de crise ». Et alors que l’exécutif répète qu’il ne faut pas « emmerder les Français », il prévient déjà qu’un « certain nombre d’économies » sera nécessaire pour financer ces aides. Dans un contexte de croissance en berne, la crise pourrait rapidement devenir explosive politiquement à l’approche de la présidentielle de 2027. Et, encore une fois, les libéraux nous emmènent droit dans le mur.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !