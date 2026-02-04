Je fais un don

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Gaza : la guerre continue sous le silence | "Vol de voix" : les doubleurs contre l’IA

Au sommaire de cette édition :

Le génocide continue à Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont tués tous les jours par l'armée israélienne, malgré l'ouverture du poste-frontières de Rafah, l'aide humanitaire circule de manière très limitée et 37 ONG vont être interdites d'accès à Gaza par le régime israélien. On en parlera avec le journaliste Quentin Muller, le président de Médecins du monde, Jean-François Corty et l'infirmière de Palmed, Imane Maarifi.

En deuxième partie, on parlera de l'IA qui menace les comédiens de doublage. Une mise en demeure à été adressée par 8 comédiens contre deux sociétés américaines d'IA qui ont cloné leur voix sans autorisation. On en parlera avec l'une des comédiennes qui à porté plainte, la voix de Sangoku et Oui-Oui, Brigitte Lecordier et le comédien de doublage Louis Lecordier.

