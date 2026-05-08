Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Borne règle ses comptes avec Macron et Attal : la macronie explose de l’intérieur
Au sommaire de cette émission :
Elisabeth Borne se paye Macron et Attal, les coulisses d’un pétard mouillé dans le camp présidentiel.
La chute de la Maison Tondelier ? Ça tangue pour la cheffe des écolos avant 2027. Nils a enquêté.
Recours à l’IA, erreurs de com’ et de vote... Quand nos élus dérapent… ce sont les sous-doués de la République. Petit best-off à venir.