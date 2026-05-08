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Les Indiscrets

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Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

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Borne règle ses comptes avec Macron et Attal : la macronie explose de l’intérieur

Au sommaire de cette émission :

Elisabeth Borne se paye Macron et Attal, les coulisses d’un pétard mouillé dans le camp présidentiel.

La chute de la Maison Tondelier ? Ça tangue pour la cheffe des écolos avant 2027. Nils a enquêté.

Recours à l’IA, erreurs de com’ et de vote... Quand nos élus dérapent… ce sont les sous-doués de la République. Petit best-off à venir.

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Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

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