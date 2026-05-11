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À Saint-Nazaire, un 8 mai anti-militariste et sous tension
Ce vendredi 8 mai, près de 2000 personnes étaient rassemblées à Saint-Nazaire pour une grande mobilisation antimilitariste. 81 ans après la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, la coalition Guerre à la Guerre, des syndicats de travailleurs, mouvements politiques de gauche et collectifs locaux se sont réunis pour dire non à la marche vers la guerre, à la militarisation de la société et surtout au projet de Porte-Avion Nouvelle Génération, nommé France Libre, qui verra le jour dans les chantiers navals de Saint-Nazaire dans la décennie qui vient. Une première manifestation du genre secouée par une charge policière violente pour confisquer une marionnette à l’effigie d’Emmanuel Macron et qui s’est terminée par l’immolation d’une maquette d’un porte-avions nommé “France Liberticide”.